Техно

Porsche розглядає можливість придбання міноритарної частки в Varta
21 Липня 2024 18:44
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автопром
Елементи живлення Varta / Фото Reuters

Компанія Porsche розглядає можливість придбання міноритарного пакета акцій Varta, щоб захистити потенційні інвестиції у великоформатний бізнес виробника літій-іонних акумуляторів, повідомляє Reuters з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Раніше цього місяця компанія Varta заявила, що веде переговори з Porsche про потенційні інвестиції у свій бізнес V4Drive, який, згідно з планами, буде передано в дочірню компанію, а Porsche стане мажоритарним власником підрозділу.

У неділю видання FAZ повідомило, що для захисту цього плану Porsche може також придбати міноритарну частку в материнській компанії V4Drive, Varta AG.

У квітні Varta заявила, що може не досягти цілей, встановлених планом реструктуризації, і вивчає варіанти рекапіталізації, які мають допомогти їй повернутися до “прибуткового зростання” до кінця 2026 року.


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