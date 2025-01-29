Понад пів сотні БпЛА та ракету запустили росіяни по Україні: ППО збила 29 цілей

У ніч на 29 січня, починаючи з 19:30 28 січня, окупанти атакували Україну за допомогою 57 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Також ворог запустив балістичну ракету “Іскандер-М” із Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 9:30 підтверджено збиття 29 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.