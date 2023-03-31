Понад 90% українців вірять у перемогу

У перемогу України в розв’язаній росією війні вірять 93% українців. Про це свідчать результати опитування “Громадська думка про війну, перемогу та гарантії безпеки”, які презентував директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, передає Укрінформ.

“Загалом 93% українців вірять у перемогу України у цій війні. З них 79,5% впевнені в цьому і 13,5% відповіли, що скоріше так, тобто вони швидше схиляються до цієї думки”, – сказав він.

Щодо термінів, коли настане перемога України, то громадяни демонструють помітний оптимізм, половина опитаних вважає, що вона наступить до кінця року, чверть опитаних – через один-два роки, 7,5% – через три-п’ять років і 1% вважають, що вона настане не раніше, ніж через п’ять років, інші опитані зазначили, що їм складно відповісти.

Також Биченко розповів, що згідно з опитуванням, змістилась громадська думка щодо бачення перемоги в бік, що саме знищення російської армії та сприяння розпаду в середині росії є перемогою. “Якщо в серпні 2022 року таку відповідь давали 20,5%, у грудні 2022 року – 22,5%, то в цьому опитуванні вже 31% респондентів дали таку відповідь”, – сказав він.

Водночас вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року назвали перемогою відносна більшість опитаних зараз – 47%, а в серпні і грудні 2022 року таких відповідей було 54-55%.