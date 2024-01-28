Політика

Понад 20 атак росіян відбито на Авдіївському напрямку – Генштаб

28 Січня 2024 19:13
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генштаб

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.


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