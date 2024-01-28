Понад 20 атак росіян відбито на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.