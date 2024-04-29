Суспільство

Понад 1300 загарбників і 37 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

29 Квітня 2024 07:55
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війна
Знищений російський БТР-Д / Фото з соцмереж

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 467 470 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1320 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем — 11985 (+37) од,
  • РСЗВ — 1051 (+1) од,
  • засоби ППО — 778 (+2) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21),
  • крилаті ракети — 2124 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка — 1974 (+3).

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