Понад 1000 росіян можуть депортувати з Латвії

Депортація з Латвії загрожує 1167 громадянам РФ, які не виконали вимог поправок до закону про імміграцію та не надали документи для отримання посвідки на проживання в країні, згідно з інформацією з латвійської Дирекції у справах громадянства та міграції (PMLP).

Про це пише LETA

“До кінця грудня минулого року зібрана PMLP інформація показала, що щонайменше 1213 російських громадян, які не виконали вимог поправок до Закону про імміграцію та не подали документи для оформлення посвідки на проживання в країні, можуть бути депортовані з Латвії”.

За останніми даними, депортувати мають 1167 осіб, оскільки отримано інформацію про те, що 46 осіб більше не перебувають на території Латвії.

Інформація, зібрана до кінця грудня, показала, що серед тих, хто підлягає депортації, близько половини чоловіків та стільки ж жінок. Зокрема, буде депортовано 789 осіб віком понад 60 років.

З числа осіб, які прострочили термін зміни статусу проживання у Латвії, до 30 листопада документи на отримання посвідки на проживання подали 1344 особи.

Громадяни РФ, які мають поважні причини не складати тест з латиської мови, зможуть подати документи на дозвіл на проживання до 31 березня 2024 року.

Вид на проживання у Латвії буде видаватися терміном на два роки. Процес депортації російських громадян, які проживають у Латвії й не подали документи для отримання посвідки на проживання, буде дуже складним та обтяжливим, визнала очільниця PMLP Майра Розе.

Закон про імміграцію передбачає, що термін дії постійної посвідки на проживання, виданої громадянам РФ, закінчився у вересні 2023 року.

Щоб проживати у Латвії, їм потрібно було подати заяву на набуття статусу постійного мешканця ЄС, але для його отримання їм необхідно було надати до PMLP сертифікат про знання національної мови на мінімальному рівні та наявність певних фінансових ресурсів.