Суспільство

Помер найбільший одеський забудовник Аднан Ківан
28 Жовтня 2024 10:53
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бізнес
Аднан Ківан / Фото: KADORR Group/Facebook

У понеділок, 28 жовтня, пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан. Він був найбільшим одеським забудовником.

Повідомлення про смерть опубліковано на сторінці KADORR Group у Facebook.

“З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога. Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім’я”, – йдеться в повідомленні.

Причину смерті підприємця не повідомляють. У Аднана Ківана залишилися дружина, діти та онуки.

Аднан Ківан входив до списку “100 найбагатших українців” та в п’ятірку найбільших рантьє. У 2021 році, за даними Forbes, його статки становили 240 мільйонів доларів. Родині Ківана належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Також бізнесмен був власником компанії “Зерно Агро”.


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