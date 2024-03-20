Політика

Поляки будуть останніми, хто введе війська в Україну – Сікорський

20 Березня 2024 15:48
читать на русском →
україна, польща, війська
Радослав Сікорський / Getty Images

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що поляки “повинні бути останніми, хто введе війська до України”.

Про це пише wnp.pl з посиланням на інтерв’ю Сікорського німецькому агентству dpa.

“Україна і Польща були однією державою протягом 400 років. Це дало б поживу для російської пропаганди. Тому ми повинні бути останніми, хто це зробить (тобто відправить війська в Україну)”, — сказав він.

Сікорський також висловив своє розуміння позиції президента Франції, який заявляв про можливість ведення військ в Україну. 

“Я розумію стратегічну або, в даному випадку, тактичну логіку президента Макрона щодо зміни наративу. Нехай Путін турбується про те, що ми будемо робити”, — заявив очільник польського МЗС.

Крім того, Сікорський наголосив, що рішення про відправку військ залишається за кожною країною окремо, додавши, що Франція має право зробити це самостійно, якщо вона так вирішить.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Березня 2024 17:36

Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до 5

20 Березня 2024 18:08

Вимагав хабарі у поранених захисників: СБУ затримала депутата Тернопільської облради
20 Березня 2024 16:56

Матір жінки, яку вбили у Німеччині, знайшли мертвою
20 Березня 2024 15:48

Поляки будуть останніми, хто введе війська в Україну – Сікорський
20 Березня 2024 14:46

СБУ затримала агента ФСБ на Чернігівщині

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив

усі думки