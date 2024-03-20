Поляки будуть останніми, хто введе війська в Україну – Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що поляки “повинні бути останніми, хто введе війська до України”.

Про це пише wnp.pl з посиланням на інтерв’ю Сікорського німецькому агентству dpa.

“Україна і Польща були однією державою протягом 400 років. Це дало б поживу для російської пропаганди. Тому ми повинні бути останніми, хто це зробить (тобто відправить війська в Україну)”, — сказав він.

Сікорський також висловив своє розуміння позиції президента Франції, який заявляв про можливість ведення військ в Україну.

“Я розумію стратегічну або, в даному випадку, тактичну логіку президента Макрона щодо зміни наративу. Нехай Путін турбується про те, що ми будемо робити”, — заявив очільник польського МЗС.

Крім того, Сікорський наголосив, що рішення про відправку військ залишається за кожною країною окремо, додавши, що Франція має право зробити це самостійно, якщо вона так вирішить.