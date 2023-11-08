Політика

Польські перевізники досі не надали Україні чітких вимог – міністр розвитку громад

8 Листопада 2023 09:47
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україна, кордон, польща, деркач

Україна досі не отримала чітких вимог від польських перевізників, які заблокували три прикордонні переходи на польсько-українському кордоні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

«Ми ще не отримали ніяких документів (станом на вечір 7 листопада. – ред.). Чекаємо на результат перемовин, які мають провести польське міністерство інфраструктури з тамтешніми перевізниками», – повідомив Деркач.

За його словами, польська сторона попередила українських колег про те, що готуються протести. І що у протестувальників є декілька вимог до України.

“З того, що мені озвучив заступник міністра Рафал Вебер, йшлося про повернення дозволів. Друга вимога – створення в пунктах перетину окремого коридору для машин ЄС і коридору для порожніх транспортних засобів», – наголошує Деркач.

Натомість офіційних документів від організаторів страйку чи уряду Польщі Україна поки що не отримала.

Наразі тривають переговори між перевізниками і міністерством інфраструктури Польщі. Їхні результати в Україні очікують незабаром.


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