Польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску

Польські фермери продовжують обмеження рух вантажівок у ПП “Угринів-Долгобичув”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава-Руська-Хребенне”. На кордоні стоять близько 400 вантажівок.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

“В чергах десь 400 вантажівок на цих трьох напрямках. На “Угриневі” черги не було, а більшість із черги — на напрямку “Ягодин”. Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску “Краківець”, де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску “Шегині”, – повідомив Демченко.