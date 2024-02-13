Польські фермери хочуть заблокувати усі пункти пропуску

Польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Про це йдеться у повідомленні профспілки польських фермерів «Солідарність».

«Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів», — зазначили протестувальники.

За їхніми словами, 9 лютого вже був оголошений 30-денний загальний страйк фермерів. І в його межах буде повна блокада прикордонних пунктів між Польщею та Україною.

«Проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей у нашій країні є неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортуються через відкриття кордону ЄС з цією країною», — заявили польські фермери.