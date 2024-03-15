Польські фермери блокують кордон зі Словаччиною

Вранці 15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на кордоні зі Словаччиною.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами фермерів, саме цими дорогами в Польщу заїжджає агропродукція з України та Росії.

Попередньо відомо, що протест триватиме до кінця березня. Аграрії пропускатимуть одну вантажівку на годину, легкового транспорту та автобусів протест не стосується.

Про ускладнення в русі на пункті пропуску Хижне інформує ґміна Яблонка на своїй сторінці у соцмережі.

Там зазначили, що мета блокування перетину кордону Хижне-Трстена — протест проти “неконтрольованого потоку зерна з України в Євросоюз, що є причиною дестабілізації зернового ринку та викликає важку економічну ситуацію для аграріїв та несприятливу економічну ситуацію зелений порядок запроваджений Євросоюзом”.