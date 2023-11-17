Польські далекобійники погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України

Представники польських перевізників заявляють про намір розпочати блокування ще одного пункту пропуску Медика — Шегині, повідомляє агенція AFP. Блокаду планують розпочати із понеділка 20 листопада.

За словами одного з організаторів протесту Томаша Борковського, далекобійники очікують на новий етап переговорів між урядами Польщі та України та «не задоволені швидкістю» переговорів.

Як зазначили в AFP, у четвер, 16 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ відбулися переговори, в яких взяли участь міністерства інфраструктури України та Польщі разом із транспортним департаментом Єврокомісії.

Згодом у мінтрансі України заявили, що ключова вимога мітингувальників — повернення до дозвільної системи — не може бути виконана, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти ще щонайменше до 30 червня 2023 року. Крім то, там зазначили, що польські протестувальники «не прийняли пропозицій» і що «сторони продовжують шукати рішення».