Політика

Польське інформагентство PAP двічі опублікувало новину про мобілізацію. Влада заявила про російську кібератаку

31 Травня 2024 18:17
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На сайті польського державного інформагентства PAP (Польське агентство преси) 31 травня двічі з’являлося повідомлення про те, що з 1 липня в країні розпочнеться мобілізація.

Саме агентство і влада країни виступили зі спростуванням, додавши, що, імовірно, це була хакерська атака. 

В опублікованому повідомленні йшлося про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск ухвалив рішення оголосити мобілізацію, за якою планувалося закликати 200 тисяч громадян країни. Повідомлення було опубліковано двічі – о 14:00 і 14:20. У ньому зазначалося, що мобілізованих відправлять на війну в Україні, а також перераховувалися категорії громадян, яких призовуть в армію. 

У PAP заявили, що фейкові повідомлення не були опубліковані співробітниками видання. 

Прес-секретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський заявив, що причиною публікації фейкових повідомлень була, імовірно, російська кібератака. Інших подробиць він не навів.

Зі свого боку Дональд Туск також пов’язав хакерську атаку з Росією.


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