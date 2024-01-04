Політика

Польське ембарго на продукцію з України діятиме безстроково

4 Січня 2024 16:45
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польща

Заборона на ввезення української продукції до Польщі буде безстроковою, тому українсько-польський кордон буде закритим. Ембарго діятиме попри лист з вимогою зняти його від Європейської Комісії.

Про це на пресконференції сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Таке рішення ухвалили попри лист Європейської комісії із вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів до Польщі.

Секерський заявив, що розмови з фермерами та напрацювання рішень — це «дуже важливо». Однак юридичне оформлення всіх вимог польських фермерів потребує часу. Він наголосив, що підстав вважати, що його обіцянки не виконають, немає, однак вимоги мають адаптувати до чинного законодавства Польщі і ЄС.

Раніше польський міністр казав, що країна не скасує ембарго на українське зерно, поки на рівні Європейського Союзу не узгодять умови, які його замінять.

Серед вимог Польщі — субсидії на кукурудзу, які має ухвалити ЄС. Також для польських фермерів хочуть зберегти кредити під низькі відсотки й звільнити їх від підвищення податків.


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