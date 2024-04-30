Польща змінить умови виплат для українців

Умови виплати 800+ для громадян України, які перебувають у Польщі, буде змінено.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш, передає Polskie Radio.

“Виплати 800+ та інші допомоги будуть доступні для всіх сімей, в яких діти ходять до школи, якщо ми матимемо підтвердження перебування у Польщі. Було багато інформації, що люди отримують допомогу і одразу виїжджають до України. Ми ущільнюємо систему, робимо її більш прозорою. Будемо підтримувати громадян України, які мусили тікати від війни, які знайшли притулок у Польщі, але очікуємо також чітких і зрозумілих правил”, — заявив міністр.

Віце-прем’єр-міністр від імені уряду також подякував усім полякам, які долучилися до допомоги українцям під час нападу росії на Україну.