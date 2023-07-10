Політика

Польща заявила про ймовірні провокації під час саміту НАТО

10 Липня 2023 18:27
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росія, польща, нато, саміт

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє PAP, посилаючись на слова уповноваженого уряду з питань безпеки інформаційного простору, речника міністра – координатора з питань спецслужб Станіслава Жарина.

Жарин підкреслив, що Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО, показати розбіжності між країнами-членами.

“Посилення російської пропаганди засвідчує, що Росія продовжує дії щодо залякування Заходу, аби змусити його відмовитися від прийняття жорстких рішень на Вільнюському саміті”, – заявив Жарин.

На його переконання, під час проведення саміту НАТО можливі провокації “із застосуванням міграційного шляху чи з повітря”.

“Ми повинні цьому протидіяти, показуючи, що ми об’єднані і рішуче налаштовані підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії”, – наголосив Жарин.


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