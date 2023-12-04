Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу з Україною, – Моравецький

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

Про це повідомляє wnp.pl.

За словами Моравецького, Польща вимагатиме від Єврокомісії відновлення системи дозволів для українських вантажівок, які прибувають до Польщі.

“Ми будемо дуже жорстко і однозначно вимагати відновлення системи дозволів для українських вантажівок і водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон. Ми, безумовно, будемо вимагати від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка регулюватиме цей ринок справедливим чином”, – розповів Моравецький.