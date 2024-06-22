Польща повідомила про “дуже напружену ніч” для своєї ППО

Через російські обстріли західної України Польща підіймала свої винищувачі. Літаки патрулювали небо над південно-східними регіонами Польщі. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

На цей час літаки повернулися до стандартних операцій.

«Ніч була дуже напруженою для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масований ракетний удар великої дальності з боку Російської Федерації охопив всю територію України, включно з прикордонними з Польщею районами», – йдеться у повідомленні Оперативного командування.

Військові запевняють, що стежать за ситуацією в Україні на постійній основі та готові забезпечити безпеку повітряного простору Польщі.

Останній раз подібна ситуація траплялася в ніч з 13 на 14 червня.