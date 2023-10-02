Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані танки Leopard. Техніку лагодили на заводі Бумар-Лабенди.
Про це повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ) у Twitter (X), пише “Європейська правда”.
При цьому, в компанії наголосили, що ремонтні роботи над наступними машинами тривають.
“Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту”, – йдеться у повідомленні.
PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.