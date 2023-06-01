Польща готуватиме українських пілотів для літаків F-16

Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький у Кишиневі на саміті Європейського політичного співтовариства.

Водночас він додав, що Варшава не передасть ці машини Києву, оскільки в самій Польщі їх не вистачає, передає Польське Радіо.

Моравєцький брав участь у розмові кількох прем’єр-міністрів разом із президентом України щодо підготовки українських пілотів у сфері експлуатації літаків F-16.

«Ми визначили графік цих навчань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16», — запевнив він.

Прем’єр-міністр також розповів про ЗРК «Patriot». «Під час цієї зустрічі я зазначив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи Patriot, якомога швидше поділилися ними з Україною, і я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною та позитивною», — сказав він.