Полковника Нацгвардії Мишанського, який фігурує в корупційній справі разом із Гайдаєм, взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід полковнику Нацгвардії Василю Мишанському, якого підозрюють у корупційній схемі під час закупівлі дронів і засобів РЕБ.

За рішенням суду, Мишанський перебуватиме під вартою до 30 вересня 2025 року. Альтернативою є внесення застави в розмірі 2 мільйони гривень, повідомляє “Суспільне“.

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За словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, командир військової частини Василь Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв’язок з ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. Це підтвердив й сам Мишанський.

Підозрюваний розповів, що звернувся до Юрченка по допомогу з забезпеченням, зокрема дронами та РЕБами, яких у бригаді бракувало. Той познайомив його з нардепом Олексієм Кузнєцовим, який обіцяв посприяти у цьому питанні.

Гроші виділили ще на початку року, проте закупівлю вдалося провести минулого місяця — довгий час не могли знайти необхідну техніку, яка б відповідала нормам.

За його словами, пропозиція одного з приватних підприємств щодо засобів радіолокаційних систем цілком підійшла, а після укладання контракту полковника запросили на спільний обід.

“Мене Дорофєєв (представник приватного підприємства) покликав пообідати 2 серпня. Там був і Кузнєцов, я навіть не знав, що він прийде. Він передав мені пакет, я його заховав у сумку. Думав, що то за те, що ми домовлялись купити або машину, або “старлінк”, — заявив Мишанський.

Коли полковник вийшов із закладу, його затримали службовці НАБУ.

Зазначимо, що п’ятьох інших фігурантів уже теж відправили під варту, зокрема парламентаря Олексія Кузнєцова та колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.