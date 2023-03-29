Політика

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

29 Березня 2023 11:35
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зеленський, китай

Президент України запросив голову КНР відвідати країну, повідомляє агентство АР, яке взяло інтерв’ю у Володимира Зеленського. “Ми готові прийняти його”, – цитує агентство слова українського лідера.

Сі Цзіньпін не розмовляв із Зеленським з моменту вторгнення Росії до України у лютому минулого року, зазначають ЗМІ. При цьому напередодні річниці вторгнення Китай опублікував план мирного врегулювання з 12 пунктів, а в березні 2023 року Сі приїхав з візитом до Москви.

Київ дипломатичні зусилля Пекіна привітав, але Зеленський заявив, що переговори з РФ можливі лише після того, як російські війська покинуть територію України.


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