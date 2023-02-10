Політика

Зеленський запросив Орбана відвідати Київ – ЗМІ

10 Лютого 2023 10:38
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зеленський, орбан

Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі провів переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його відвідати Київ.

Про це повідомило угорське видання Népszava з посиланням на кілька окремих джерел.

Як йдеться у публікації, під час саміту глави держав і урядів розділилися на чотири групи для переговорів із Зеленським. Орбан зустрівся з Зеленським у компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії.

Як стверджується у публікації, під час зустрічі український президент запросив Орбана відвідати Київ. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, наразі невідомо.

За інформацією джерел видання, знайомих зі змістом зустрічі групи, основною темою тридцятихвилинної розмови між 8 лідерами стала поставка зброї. Зеленський почав із переліку того, яка зброя потрібна Україні. Канцлер Австрії та прем’єр Угорщини одразу заявили про неможливість виконання прохання.


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