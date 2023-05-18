Політика

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg

18 Травня 2023 08:20
141
читать на русском →
зеленський, китай

Президент України Володимир Зеленський учора, 17 травня, провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Від кризи немає панацеї”, – заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим міністерством закордонних справ Китаю.

За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні “у межах своїх можливостей”. У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 09:14
243

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет
18 Травня 2023 09:01
131

У окупованому Криму підірвали залізницю, – росЗМІ
18 Травня 2023 08:20
141

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg
18 Травня 2023 07:09
107

Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, тривають важкі бої, – Генштаб
18 Травня 2023 06:58
213

Загарбники завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки