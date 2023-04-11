Політика

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ймовірні дії росіян та забезпечення армії

11 Квітня 2023 16:31
17
читать на русском →
зеленський, війна

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.

Керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Учасники засідання також проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Квітня 2023 18:32
0

Сили оборони відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку, – Генштаб
11 Квітня 2023 18:07
20

Росіяни блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична
11 Квітня 2023 16:31
17

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ймовірні дії росіян та забезпечення армії
11 Квітня 2023 16:19
54

Держдума РФ схвалила поправку про електронні повістки та частково закрила кордон
11 Квітня 2023 15:00
27

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки