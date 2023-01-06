Політика

Зеленський про пакет допомоги США: Вчасно та сильно

6 Січня 2023 21:56
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зброя, зеленський, сша

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям новий потужний пакет військової допомоги Україні.

“Оголошено про дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини бредлі – це саме те, що треба. Нові гармати і снаряди, високоточні нові ракети, нові дрони –  це вчасно і сильно.

Я дякую президенту Байдену, усім конгресменам та американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати”, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що після його візиту до США вдалося вивести взаємодію Сил оборони з партнерами на новий рівень, який “нам зараз дійсно потрібен”.

“Тепер у наших воїнів буде ще більше снарядів техніки зброї і оборонних систем, які зроблять нас значно більш підготовленими до будь яких ескалаційних планів Hосії і тих ударів яких держава терорист завдає.

Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це пряма робота на деескалацію тут і зараз”, – додав президент.


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