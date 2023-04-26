Політика

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

26 Квітня 2023 14:33
148
читать на русском →
зеленський, китай

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

“Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав Зеленський в Twitter.

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 14:33
148

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
26 Квітня 2023 17:45
2

Проти України наразі воюють близько 48 бригад та до 370 тис. військових РФ, – Military Media Center
26 Квітня 2023 16:48
30

Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії
26 Квітня 2023 16:12
15

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених
26 Квітня 2023 15:51
39

Павло Рябікін призначений послом України у Китаї
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки