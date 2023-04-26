Політика

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. “Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав Зеленський в Twitter. Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР. В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом. Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою 🇨🇳 Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023 Поділитися:



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