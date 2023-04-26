Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
“Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин”, – написав Зеленський в Twitter.
Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.
В ОП обіцяли опублікувати подробиці згодом.
Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою 🇨🇳 Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023