Зеленський подякував бельгійському прем’єру Де Кроо за “потужний оборонний пакет”

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо за військову допомогу Україні.

Про це повідомляється у твіттері Зеленського.

Український президент зазначив: “Подякував прем’єр-міністру Александру Де Кроо за потужний попередній оборонний пакет, обговорили продовження співпраці, а також підтримку наших ініціатив в ООН, прискорення наступного санкційного пакету Євросоюзу. Розраховуємо на принциповість Бельгії щодо недопуску російських атлетів на Олімпіаду в Парижі в 2024 році”.

Подякував ПМ @alexanderdecroo за потужний попередній оборонний пакет, обговорили продовження співпраці, а також підтримку наших ініціатив в #ООН, прискорення наступного санкційного пакету 🇪🇺. Розраховуємо на принциповість 🇧🇪 щодо недопуску російських атлетів на @Paris2024. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 31, 2023