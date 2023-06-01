Політика

Зеленський очікує від саміту у Вільнюсі запрошення України до НАТО

1 Червня 2023 14:28
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зеленський, нато

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі має бути прийнято рішення про чітке запрошення України до Альянсу та надання їй безпекових гарантій на шляху до цього членства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Кишиневі.

“Влітку у Вільнюсі, на саміті НАТО, потрібне чітке запрошення України приєднатися до Альянсу, як і потрібними є безпекові гарантії на шляху до членства. Також потрібним є чітке позитивне рішення щодо членства України в ЄС”, – сказав Зеленський, назвавши 2023-ій “роком рішень”.

Він наголосив, що українці, які доводять своєю кров’ю відданість свободі та цінностям об’єднаної Європи, досі не почули позитивної відповіді щодо членства у ЄС та НАТО. За його словами, така ситуація також робить “повністю ілюзорними” сподівання інших країн і вносить розчарування серед їхніх громадян.

“Росія боїться НАТО і намагається поглинути лише тих, хто перебуває поза межами колективної безпеки. І Росія намагається вести “заморожену війну” на території своїх сусідів, якщо вона не може проковтнути відразу цілу країну”, – заявив президент.

Він зазначив, що в цьому році готується проведення мирного саміту з метою імплементації української формули миру, і важливо бути рішучими у прийнятті позитивних рішень для України.

“Позитивні рішення для України будуть позитивними для усіх”, – підкреслив Зеленський.


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