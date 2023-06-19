Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансову підтримку України.

“Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21-22 червня обговорили з президенткою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Очікуємо оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії”, – написав він у Твіттері.