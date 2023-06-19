Зеленський обговорив із фон дер Ляєн фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансову підтримку України.
“Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21-22 червня обговорили з президенткою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Очікуємо оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії”, – написав він у Твіттері.
Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з Президентом @vonderleyen подальшу фінансову підтримку 🇺🇦 та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти 🇷🇺. Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2023