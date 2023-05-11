Захід не дасть втягнути себе у війну, але продовжить підтримку України, – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США і НАТО “не дадуть втягнути себе у війну” Росії проти України, проте підтримуватимуть Україну “допоки вона захищається”. Про це він сказав у своєму виступі на слуханнях у Комітеті Сенату США з асигнувань для обговорення бюджету на 2024 фінансовий рік, повідомляє Голос Америки.

“Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування”, – сказав він.

Остін зауважив, що впродовж 2022 року США виділили понад $32 млрд на безпекову допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

“Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою й іншими важливими можливостями ­– і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні Сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном – і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю”, – сказав він.

Очільник Пентагону звернув увагу на те, що в межах підтримки України у форматі “Рамштайн” союзники виділили близько $20 млрд на безпекову допомогу Україні, зокрема, “сотні танків, тисячі [одиниць] іншої бронетехніки, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби”.

Він зауважив, що ця підтримка триватиме “стільки, скільки потрібно”, щоб Україна виборола свою свободу.

Остін зазначив, що США будуть розширювати свій військово-промисловий комплекс задля забезпечення безпекових потреб України та підтримки власної боєготовності.