Єврокомісія дозволила «росатому» закінчити будівництво АЕС в Угорщині — Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейська комісія дала «зелене світло» для закінчення будівництва російською державною енергетичною компанією «росатом» проєкту «Пакш-2» — розширення єдиної угорської атомної електростанції «Пакш».

Про це Сійярто сказав 25 травня на злітній смузі аеропорту перед вильотом до Брюсселя, передає Euronews.

За його словами, для Угорщини атомна енергетика має критичне значення, а розбудова нових блоків на «Пакші» означає довгострокову гарантію безпеки енергопостачання Угорщини.

Угорський міністр відзначив, що договорам, укладеним з «росатомом» на нові блоки в «Пакші», вже 9 років, тому слід оновити правові й технічні умови та внести зміни в контракти. Критерії для цього були угорці узгодили в Москві з представниками «росатома».

Поправки до контрактів Угорщина подала на затвердження ЄС відповідно до європейського законодавства, і, за словами Сійярто, Єврокомісія 24 травня дала «зелений сигнал» змінам, що стосуються фінансових та імплементаційних моментів.

Очільник МЗС Угорщини стверджує, що завдяки рішенню Єврокомісії реалізація інвестицій у «Пакш» може прискоритись, а «Пакш-2» може бути запущений «на початку наступного десятиліття».

За його словами, останні місяці довели, що енергопостачання «буде безпечним у тих країнах, які можуть виробляти найбільше енергії для себе». А враховуючи географічні особливості Угорщини, додав Сійярто, атомна енергетика найкраще може забезпечити незалежність від міжнародного енергетичного ринку.