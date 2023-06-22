Політика

Єрмак передав Саллівану дані розвідки про плани росіян

22 Червня 2023 21:55
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єрмак

Радник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

За його словами, було обговорено актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

Окрім цього Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки щодо планів російських військових.

“Висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики. Також подякував Президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінно потужну підтримку нашої держави в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі”, – написав Єрмак.


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