“Великий наступ” обернувся для Росії “пшиком”, – ГУР

Анонсований взимку “великий наступу” росіян виявився “пшиком”, проте їм стане ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

“Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий “великий наступ” обернувся для Росії “пшиком” – вони не отримали жодного значущого результату”, – заявив він.

Він додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗСУ вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

“Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024-му році. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше”, – наголосив Черняк.

Він також відзначив, що навіть зараз вплив санкцій на ВПК країни-агресора є дуже відчутним. Зараз росіяни зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.

“Нині росіяни шаманять над застарілими радянськими танками й відправляють їх в Україну. Звісно, тут не потрібно мати ілюзій: навіть старий Т-62 або Т-54 здатен вести вогонь, але наявний в Україні спектр протитанкових засобів як власного, так і західного виробництва уже довів здатність нівелювати архаїчний російський бронетанковий підхід. Про вплив західних санкцій на здатність Росії вести війну свідчить також і прагнення витиснути останні соки з білоруського ВПК та інші відчайдушні спроби знайти озброєння “на стороні” – в Ірані, наприклад”, – наголосив Черняк.