Політика

Україна спостерігає, але не має відношення, – Подоляк про заворушення в Бєлгородській області

22 Травня 2023 16:54
59
читать на русском →
росія, білгород

Україна спостерігає за операцією “Російського добровольчого корпусу” у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього відношення.

Про це заявив радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення”, – наголосив Подоляк.

За його словами, у Росії “танки продають у будь-якому військовоторгу”, а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Травня 2023 19:46
10

ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, – Череватий
22 Травня 2023 19:09
20

За день росіяни випустили по Україні 20 ракет та завдали 42 авіаударів, — Генштаб
22 Травня 2023 18:17
84

У Бєлгородській області запроваджують режим “контртерористичної операції”
22 Травня 2023 17:19
150

Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом, – ЗМІ
22 Травня 2023 16:01
39

Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
усі думки