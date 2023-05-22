Україна спостерігає, але не має відношення, – Подоляк про заворушення в Бєлгородській області

Україна спостерігає за операцією “Російського добровольчого корпусу” у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього відношення.

Про це заявив радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення”, – наголосив Подоляк.

За його словами, у Росії “танки продають у будь-якому військовоторгу”, а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.