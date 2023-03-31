Політика

Учасники Бучанського саміту підписали декларацію про злочини Росії

31 Березня 2023 22:02
0
читать на русском →
війна

Сьогодні, 31 березня, за підсумками Бучанського саміту було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, лідери, які взяли участь у саміті, вирішили засудити тяжкі злочини, скоєні на території України, у тому числі у Бучі, та стали символом жахіть російської агресії.

Також чиновники підтримали зусилля прокурора Міжнародного кримінального суду за важливі дії щодо забезпечення притягнення до відповідальності винних та зусиль держав у сфері розслідування злочинів.

Лідери привітали міжнародну підтримку та зусилля для забезпечення відповідальності за тяжкі злочини, у тому числі створення Спільної слідчої групи.

Підписанти Бучанської декларації закликали інші держави максимально підтримати діяльність Міжнародного центру розслідування злочинів агресії проти України. При цьому вони підтримали ідею створення міжнародного механізму компенсацій збитків, які були нанесені в результаті дій росіян.

Сторони закликали інші країни приєднуватись до Бучанської декларації.

Варто зауважити, що у Бучанському саміті брали участь прем’єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович і президент Молдови Майя Санду та президент України Володимир Зеленський. Саміт було проведено у річницю деокупації Бучі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 20:25
12

МВФ схвалив кредитну програму Україні на $15,6 мільярдів
31 Березня 2023 20:11
18

Зеленський припустив, що погрози Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі пов’язані з невдалою зустріччю з главою Китаю
31 Березня 2023 18:38
24

Сили оборони відбили 30 ворожих атак на сході, – Генштаб
31 Березня 2023 18:06
159

Лукашенко закликав припинити бойові дії. У Кремлі та в ОПУ відреагували
31 Березня 2023 16:46
101

У Повітряних силах розповіли про використання “розумних” бомб JDAM
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки