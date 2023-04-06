Політика

У ЄС не можуть визначитися з виробниками боєприпасів для України — Politico

6 Квітня 2023 07:20
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зброя

Країни ЄС домовилися про закупівлю мільйона боєприпасів для України, проте все ще ніяк не можуть визначитися, з ким укладати контракти на їх виготовлення — чи виключно з компаніями ЄС, чи з усіма виробниками.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, 5 квітня посли ЄС зустрічалися для обговорення цього питання, але не змогли досягти значного прогресу.

Видання пише, що Франція наполягає на тому, щоб гроші залишалися в межах ЄС. За словами джерел, Греція та Кіпр підтримують її, щоб уникнути укладання контрактів з турецькими виробниками.

Двоє дипломатів розповіли, що Єврокомісії, виконавчому органу ЄС, також потрібно визначити потенціал європейських компаній, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди.

Водночас країни досягли згоди щодо передачі Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ опублікують наступного тижня.

Politico додає, що ЄС планує втілити план постачання боєприпасів у три етапи.

Спершу виділять 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно надати боєприпаси — і, можливо, ракети — із власних запасів або перенаправити замовлення.

Потім ЄС має намір виділити ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю додаткових боєприпасів для України та заміну наданих Європою снарядів.

Нарешті, планується вивчити шляхи підвищення здатності Європи виробляти зброю на роки вперед.


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