У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба

Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.

«Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише зазначити, що в першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей», — сказав Кулеба.

Йдеться про танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.

«І дуже розраховуємо на Leclerc», — додав міністр.

Наразі Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків уже заявлених учасників.