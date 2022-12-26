У МЗС Ірану пригрозили Україні наслідками через звинувачення у постачанні Росії дронів

Міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.

Про це повідомляє IRNA.

“Ми вважаємо безвідповідальним загрозливу промову з боку будь-якої сторони, і український уряд несе відповідальність за політичні та правові наслідки цих загрозливих заяв”, – сказав речник МЗС Ірану Насер Канані.

Він вкотре заявив, що Іран відкидає звинувачення у постачанні росіянам безпілотників під час повномасшабної війни проти України.

“МЗС Ірану неодноразово оголошувала свою позицію з цього приводу, високопосадовці Ісламської Республіки також заявили про принципову позицію. Ми наголошуємо, що звинувачення на адрусу інших країн не допоможе народу та владі України”, – зазначив Канаі.

Він додав, що “Іран не є частиною війни в Україні, і готовий сприяти вирішенню кризи та встановлення миру”.