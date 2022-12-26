Політика

У МЗС Ірану пригрозили Україні наслідками через звинувачення у постачанні Росії дронів

26 Грудня 2022 13:42
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зброя, іран

Міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.

Про це повідомляє IRNA.  

“Ми вважаємо безвідповідальним загрозливу промову з боку будь-якої сторони, і український уряд несе відповідальність за політичні та правові наслідки цих загрозливих заяв”, – сказав речник МЗС Ірану Насер Канані.

Він вкотре заявив, що Іран відкидає звинувачення у постачанні росіянам безпілотників під час повномасшабної війни проти України. 

“МЗС Ірану неодноразово оголошувала свою позицію з цього приводу, високопосадовці Ісламської Республіки також заявили про принципову позицію. Ми наголошуємо, що звинувачення на адрусу інших країн не допоможе народу та владі України”, – зазначив Канаі. 

Він додав, що “Іран не є частиною війни в Україні, і готовий сприяти вирішенню кризи та встановлення миру”.


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