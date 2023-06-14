Політика

“У кожній ракеті по 40 іноземних комплектуючих”: в ОП закликали Захід посилити санкції проти РФ

14 Червня 2023 11:37
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санкції, зброя

У кожній ракеті, якою РФ обстрілює українські міста, – по 40 іноземних комплектуючих. Західні санкції повинні унеможливити отримання ворогом мікроелектроніки.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Одеса. Росіяни обстріляли місто “калібрами”. Загинули цивільні люди. У кожній із цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти”, – зазначив він.

За його словами, Захід повинен унеможливити отримання росіянами комплектуючих до ракет.

“Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь”, – написав Єрмак.


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