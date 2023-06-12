Трамп може врятувати себе від в’язниці, якщо виграє вибори, – Politico

Колишній президент США Дональд Трамп може опинитися у в’язниці, однак він може помилувати себе, якщо знову виграє президентські вибори.

Про це повідомив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі у колонці для Politico.

Санкція у справі про неналежне поводження Трампа з таємними документами передбачає 20 років ув’язнення. Втім, якщо Трампа переоберуть президентом, він зможе помилувати себе незалежно від того, наскільки далеко зайде судове розслідування, пише автор статті.

Експрезидент США також може доручити своєму генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи, що знаходяться на розгляді, та закрити всі розслідування, в яких можуть бути замішані він або його соратники. Цього можна досягти, навіть якщо у Трампа не буде затвердженого Сенатом генерального прокурора, оскільки він може звільнити будь-якого виконуючого обов’язки генерального прокурора, поки не знайде того, хто робитиме те, що він захоче, продовжує Хардорі.

Саме тому, вважає автор публікації, федеральні прокурори, які оприлюднили обвинувальний висновок щодо неналежного поводження Трампа з таємними документами, вирішили подати в ньому значно більше деталей, ніж це необхідно з юридичної точки зору, щоби надіслати американській громадськості меседж про серйозність дій, які вчинив Трамп.

На думку колишнього федерального прокурора США, обвинувальний висновок містить довгий перелік звинувачень, які, схоже, покликані продемонструвати, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх у туалеті, та як намагався перешкоджати федеральним слідчим.

“Найкращий і найпростіший захист Трампа – продовжувати брати участь у виборах та перемогти. Навіть призначення дати суду – відносно проста справа у звичайній кримінальній справі – буде ускладнене політичним календарем доти, доки Трамп залишається у виборчих перегонах”, – додає Хардорі.