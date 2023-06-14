США “змінили тональність” щодо ATACMS для України, – посол

Наприкінці травня президент США Джо Байден продемонстрував зміну позиції щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю The Page.

“Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо до цього всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється”, – сказала вона.

Маркарова розповіла, що медійна ситуація та публічні дискусії щодо постачання зброї весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ дуже відрізнялися від реальних обговорень. А більшість комунікації між українською та американською владою були непублічними.

“Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули “ні”, а потім чули “так”. Це не завжди тому, що була чітка позиція НІ і вона змінилась на чітку позицію ТАК – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник”, – каже Маркарова.

Іншими важливими чинниками, за її словами, є наявність зброї, питання навчання, інтеграції, виробництва та логістики.

“Після нашої перемоги буде написано дуже багато CaseStudy про те, як нам вдалося знаходити, тестувати, мобілізувати та переміщувати по всьому світу, в Україну і всередині України стільки оборонної допомоги – це теж свого роду унікальна операція”, – додала пані посол.