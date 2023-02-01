Політика

США викрили мережу пов’язаних із Росією компаній, які допомагали їй обходити санкції

1 Лютого 2023 19:17
13
сша, санкції

Міністерство фінансів США застосувало обмежувальні заходи проти 22 осіб та компаній, які допомагали Росії обходити американські санкції проти її військово-промислового комплексу.

Про це йдеться на сайті міністерства.

“Відчайдушні спроби використовувати проксі для обходу санкцій США демонструють, що санкції значно ускладнили та зробили дорожчим для російського військово-промислового комплексу переоснащення путінської військової машини”, – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Викриту американцями мережу очолювали торговець зброєю з Кіпру Ігор Зіменков, його син Джонатан Зіменков та бізнес-партнер Олександр Вольфович, на якого зареєстровані низка компаній, що брали участь у схемі з обходу санкцій.

Пов’язані з ними особи та компанії вели справи як з російськими підсанкційними компаніями Рособоронекспорт і Ростех, так і з Белспецзовніштехнікою з Білорусі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2023 18:55
52

Росія готується до наступу, – Генштаб
1 Лютого 2023 17:17
14

Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
1 Лютого 2023 16:36
109

Уряд провів низку кадрових змін. Хто позбувся посад
1 Лютого 2023 15:39
57

СБУ проводить заходи, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом, – Малюк
1 Лютого 2023 14:30
60

Аваков заявив, що під час обшуку в нього не знайшли нічого цікавого для слідства
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
усі думки