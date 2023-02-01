США викрили мережу пов’язаних із Росією компаній, які допомагали їй обходити санкції

Міністерство фінансів США застосувало обмежувальні заходи проти 22 осіб та компаній, які допомагали Росії обходити американські санкції проти її військово-промислового комплексу.

Про це йдеться на сайті міністерства.

“Відчайдушні спроби використовувати проксі для обходу санкцій США демонструють, що санкції значно ускладнили та зробили дорожчим для російського військово-промислового комплексу переоснащення путінської військової машини”, – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Викриту американцями мережу очолювали торговець зброєю з Кіпру Ігор Зіменков, його син Джонатан Зіменков та бізнес-партнер Олександр Вольфович, на якого зареєстровані низка компаній, що брали участь у схемі з обходу санкцій.

Пов’язані з ними особи та компанії вели справи як з російськими підсанкційними компаніями Рособоронекспорт і Ростех, так і з Белспецзовніштехнікою з Білорусі.