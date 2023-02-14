Політика

США можуть передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків

14 Лютого 2023 21:45
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зброя, сша

Україна може отримати, ймовірно, іранську зброю, захоплену Військово-морськими силами США біля берегів Ємену, пише The Wall Street Journal.

“Американські військові розглядають можливість відправки Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйона набоїв, які колись призначалися для бойовиків, що підтримуються Іраном, в Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву боротися з російськими військами, заявили американські та європейські офіційні особи… Цей незвичайний крок відкрило б нове джерело військової допомоги, до якої Америка та її союзники могли б вдатися”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, американські чиновники заявили, що планують відправити Україні понад 5 тис штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних підривників, “вилучених останніми місяцями біля узбережжя Ємену у контрабандистів, яких підозрюють у роботі на Іран”.


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