Політика

США можуть незабаром оголосити про нову військову допомогу Україні

31 Січня 2023 19:17
22
зброя, сша

Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила перший заступник прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

Вона відмовилася коментувати вчорашню відмову президента США Джо Байдена надавати Україні винищувачі F-16, але нагадала, що її країна передає нашій значну кількість військової допомоги.

“Ми спрямовуємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми знаходимося в постійному контакті щодо їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро буде оголошено про додаткову допомогу у сфері безпеки”, – додала Далтон.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 17:40
29

Байден обговорить із Зеленським запит України щодо зброї
31 Січня 2023 18:40
23

Російські окупанти ведуть наступ у районі Бахмута та Лимана, продовжуючи зазнавати великих втрат, – Генштаб
31 Січня 2023 17:12
39

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar
31 Січня 2023 15:34
35

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
31 Січня 2023 12:42
78

Буданов: Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки