Політика

Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів

25 Квітня 2023 15:54
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росія, швеція

Швеція оголосила персонами нон грата 5 російських дипломатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

“Їхня діяльність на нашій території була несумісна з їхнім дипломатичним статусом”, – сказав міністр.

Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування “Війна тіней” про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні. Серед іншого, там йшлося і про російських розвідників у Швеції.

“Швеція сьогодні викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п’ятьом співробітникам посольства було запропоновано залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини”, – додав Більстрем.


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