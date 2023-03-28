Росія стверджує, що її військові змогли вперше перехопити в Україні боєприпас GLSDB

Міністерство оборони Росії заявило 28 березня, що його сили протиповітряної оборони перехопили керований боєприпас GLSDB, випущений українськими військовими.

Російські інформаційні агентства вказують із посиланням на міністерство оборони, що таке сталося вперше.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

Але…

Як повідомили співрозмовники Bloomberg, ці ракети ще не виготовлені (вони тільки будуть замовлені у виробника) і з’являться в Україні через дев’ять місяців після укладання контракту.