Політика

Росія пригрозила Молдові через висилку дипломатів

15 Серпня 2023 21:31
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росія, молдова

Після того, як Кишинів вислав 22 російських дипломати, Росія пригрозила Молдові погіршенням відносин, у відповідь на це президент країни Мая Санду заявила, що їхні відносини й так вже різко погіршилися – після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє NewsMaker.

У Росії обурилися скороченням кількості співробітників посольства Росії в Молдові та попередили, що “цей недружній крок офіційного Кишинева матиме наслідки для відносин” між двома країнами.

МЗС Росії заявило, що через скорочення штату посольства РФ у Кишиневі співробітники посольства “не зможуть забезпечити належні обсяги та терміни надання консульських послуг”.

Президент Молдови наголосила, що зараз у російському посольстві достатньо співробітників, щоб надавати громадянам якісні послуги.

“Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як Росія напала на Україну та вбиває невинних людей, руйнує міста й села в Україні”, – заявила Санду.


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