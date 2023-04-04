Політика

Росія передала Білорусі “Іскандер-М”, який може нести ядерні ракети, – Шойгу

4 Квітня 2023 12:56
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росія, білорусь, ядерна зброя

Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс “Іскандер-М”. Він може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, 3 квітня на полігоні в Росії нібито було розпочато навчання білоруських військових роботі з цим комплексом для так званого захисту “Союзної держави”.

Крім того, Шойгу заявив що частина білоруських літаків штурмової авіації вже “отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні”.


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